Месяц назад он стартовал на Олимпиаде, а теперь бежал в Россию из объятого ужасом Кабула

Афганский пловец будет тренироваться в Казани, но его будущее покрыто туманом.

Джонатан Чун-Йи из Маврикия, Фахим Анвари из Афганистана, Хабибат Огунбанво из Нигерии и Ронан Ватенар из Намибии — что объединило этих пловцов и привело в Казань? Все они члены образовательной программы международной федерации. Всего в столице Татарстана, где действует один из четырех Центров развития ФИНА, тренируются около двух десятков атлетов. Еще три центра расположены во Флориде, на Пхукете в Таиланде и столице Сенегала Дакаре. Цель их работы — раскрывать потенциал талантливых пловцов из стран, не имеющих больших традиций в этом виде спорта, а также повышать квалификацию тренеров и судей.

Спасти рядового Анвари

22-летний Анвари — один из стипендиатов программы. В Казань он впервые попал в январе, а 30 июля стал первым в истории представителем Афганистана, выступившим на Олимпийских играх в плавании. Фахим показал в Токио 69-й результат в предварительных заплывах среди 73 спортсменов.

После этого он заехал на родину, а после отпуска должен был вернуться к учебе и тренировкам. Но этот путь оказался долгим и очень трудным. Пока Фахим отдыхал после исторического олимпийского старта, обстановка в Афганистане менялась на глазах. К 13 августа боевики движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) молниеносно захватили половину страны, а еще через два дня взяли под контроль Кабул. Руководители страны бежали, в городе царил хаос.

— Я хотел покинуть Афганистан и вернуться к тренировкам в Казани, но это заняло несколько недель, — вспоминает Анвари. — Вы все знаете, что там произошло, и я застрял в стране. При этом я постоянно искал способы выехать из Кабула.

При помощи своего друга, иранского пловца-олимпийца Матина Бальсини, афганский спортсмен решил отправиться в сторону границы с Ираном — это примерно тысяча километров от Кабула. Через закрытые границы его вывозили, устроив настоящую спецоперацию.

— Мне пришлось провести около 20 часов в автобусе — первый подобный опыт в моей жизни, — говорит Анвари. — А самым сложным было попасть на территорию Ирана. Я направлялся в Заболь, город на юго-востоке страны, но иранцы сейчас закрыли переходы и не пускают никого из Афганистана. К счастью, мне удалось связаться с представителями МОК и ФИНА, и в итоге они с помощью Олимпийского комитета Ирана помогли мне получить визу, которую я показал солдатам, и пересечь границу. Потом я отправился в Стамбул, там по линии МОК и ФИНА мне удалось добыть билет в Россию меньше чем за 10 часов. Очень благодарен международным организациям за содействие и поддержку. Они показали, что на самом деле заботятся о спортсменах.

Автобусом, самолетом

Между прочим, в составе сборной Афганистана в Токио выступали пятеро атлетов в четырех видах спорта — плавании, тхэквондо, пулевой стрельбе и легкой атлетике. Четверым из них, по словам Анвари, уже удалось покинуть страну.

— Одна из девушек (легкоатлетка Кимия Юсуфи. — Прим. «СЭ») с детства живет и тренируется в Иране, — рассказывает Анвари. — Еще один бегун, Ша Махмуд Нур Захи, выехал со мной в Иран. А тхэквондист Фарзад Мансури, бывший знаменосцем на церемонии открытия Игр, сумел попасть на борт самолета во время эвакуации и вылетел в Дубай. Насколько мне известно, он планирует перебраться в США.

При этом, как известно, выехать из Кабула удалось далеко не всем желающим. Все помнят жуткие картинки из столичного аэропорта, где люди погибали в давке, пытались штурмом взять самолеты и падали с них уже после взлета. Тем же, кто остался, придется жить по укладу, установленному новыми властями страны.

— Очень боюсь за свою семью — они все еще остаются в Афганистане, — грустно говорит Фахим. — Я бы хотел вывезти их, чтобы быть полностью сосредоточенным на спортивной карьере и моих целях в плавании — пока родные в опасности, это сложно. Вам всем наверняка известно, что за люди в рядах «Талибана». Поэтому будущее спорта в Афганистане видится мне печальным. Талибы очень многое запрещают людям, при них не может быть свободы.

Теперь, когда все злоключения позади, Анвари сможет дальше готовиться в Казани, где его в четверг приветствовал президент ФИНА Хусейн аль-Мусаллам. А также друзья, плавающие с ним в одной группе.

Фахим Анвари с президентом ФИНА.

— Сейчас, после всех неприятностей, я счастлив, что могу продолжать тренировки в Казани, — говорит афганец. — Здесь великолепная инфраструктура, отличные специалисты и все условия для прогресса. Я приехал сюда семь месяцев назад и за это короткое время сбросил три секунды со своего личного рекорда на 50 м вольным стилем. Надеюсь, я дальше буду улучшать результаты.

По словам аль-Мусаллама, Фахим продолжит готовиться в Казани к чемпионату мира на короткой воде, который пройдет в декабре в Абу-Даби, и к ЧМ-2022 в японской Фукуоке, запланированному на май следующего года. Также он планирует выступить на Азиатских играх в китайском Ханчжоу в следующем сентябре. Но его ближайшей целью является этап Кубка мира, который пройдет в Казани в октябре. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли Анвари продолжать выступления под флагом Афганистана, как ему бы хотелось.

— Честно говоря, пока нет ясности в этом вопросе, еще рано судить. Все, что я могу сказать, — продолжу плавать и буду надеяться на поддержку международной федерации. Готов стать настоящим послом для ФИНА и достигать наших целей вместе.