Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает, что решение ВАДА по России носит политический характер. Исполком ВАДА 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года.

— Соглашусь, этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват, — цитирует RT Ефимову. — Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и ВАДА, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры.

С каждым годом все становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только все еще сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жестко.