Всероссийская федерация плавания считает неприемлемыми критерии допуска россиян

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвала неприемлемыми критерии допуска российских спортсменов.

«Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для атлетов всех стран в соответствии с пунктом 3 конституции World Aquatics», — говорится в заявлении организации.

С учетом ограничений по допуску россиян до международных соревнований под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.