В Госдуме потребовали компенсации от FINA за перенос ЧМ по плаванию из России в Австралию

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

«Негативное отношение к этой информации. Россия готовилась к этому соревнованию, выиграла право проведения турнира, готовила заявочную книгу, целую программу. Понимаю, когда по объективным причинам перенесли чемпионат мира в 2021 году. Но сейчас причин переноса соревнований я не вижу. В Казани уже проходил потрясающий чемпионат мира по водным видам спорта. По результатам того чемпионата было принято решение провести его в прошлом году. Из-за русофобства и непринятия всего, что связано с Россией, поднимаются всевозможные силы, чтобы забрать у нас соревнования», — сказал Свищев «СЭ».

Также председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту высказался об ответной реакции организаторов ЧМ по плаванию на короткой воде в России на решение FINA.

«Не разделяю позицию FINA, позицию МОК, который настоятельно просил все федерации перенести соревнования из России. Влияют еще и спонсоры, которые отказываются от финансирования турнира, если он проводится у нас в стране. FINA не выдержала это давление, приняла совершенно несправедливое решение. Это очень плохой прецедент. Значит, спонсоры, политические организации могут принимать решения, которые неприемлемы для спорта. Федерации призваны оберегать спорт от всевозможных разногласий в мире. А сейчас происходит все наоборот. Уверен, что наша федерация и организаторы соревнования должны отреагировать. Надо как минимум требовать компенсации», — добавил Свищев.

ЧМ по плаванию на короткой воде должен был пройти в России еще в 2021 году, но из-за олимпийского цикла турнир сдвинули на год.

Переговоры между Международной федерацией плавания и Федерацией плавания Австралии о проведении соревнований находятся на продвинутой стадии. Турнир должен состояться 17-22 декабря в этом году.