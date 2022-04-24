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Плавание

Сегодня, 14:01

Российских пловцов лишат золота чемпионата мира и передадут награду США

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российских пловцов лишают золота ЧМ-2016.
Фото Global Look Press

Мужскую сборную России лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Международную федерацию плавания.

Ранее антидопинговая комиссия дисквалифицировала Артема Лобузова на четыре года за употребление допинга.

В составе сборной золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выиграли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных.

«Артему Лобузову предложено вернуть свои медали с этих соревнований, так как команда дисквалифицирована. В соответствии со статьей DC11.2 Всемирного антидопингового кодекса WADA, все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», — говорится в заявлении.

Таким образом, золотые медали чемпионата мира-2016 получат пловцы сборной США.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220424/plavanie-1785165972.html
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