Комарова — о переносе ЧМ по плаванию из Казани: «Для наших возрастных спортсменов это настоящая катастрофа»

Призер Олимпийских игр Станислава Комарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможный перенос чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 из Казани в Австралию.

«Ничего удивительного точно нет в этом решении. Сейчас мы находимся на чемпионате России, где выступаем. Настроение у всех более-менее нормальное. Конечно, международных стартов не хватает. Например, для наших возрастных спортсменов это настоящая катастрофа, что все переносится и передвигается. Все ребята верят в лучшее и стараются не унывать. Верю ли я помощь CAS? Со стороны спортсмена могу сказать, что мы можем потерять большое количество спортсменов, которые не будут заинтересованы выступать, потому что не будет международных стартов. Вот это основная проблема. Что касается денег, которые были затрачены на проведение чемпионата, это не мы должны выяснять и не мы должны об этом думать», — сказала Комарова «СЭ».

ЧМ по плаванию должен был состоятся в Казани в 2021 году, но из-за олимпийского сезона он был перенесен на один год. Международная Федерация плавания ведет активные переговоры с Федерацией плавания Австралии о проведении соревнований. Турнир должен состояться 17-22 декабря.