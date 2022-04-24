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Плавание

Сегодня, 12:11

Перенесенный из Казани чемпионат мира по плаванию на короткой воде может пройти в Австралии

Виктория Кравченко
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в Австралии.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в Австралии в 2022 году, сообщает Swimming World Magazine со ссылкой на австралийское издание Sunday Telegraph. Ранее турнир планировалось провести в Казани в декабре.

На данный момент обсуждаются детали проведения соревнования.

«FINA и Swimming Australia рассчитывают объявить более подробную информацию о точном месте и датах мероприятия в ближайшее время», — сообщается в заявлении FINA.

В марте этого года международная федерация лишила Казань права проведения чемпионата мира из-за ситуации на Украине. В апреле сообщалось, что юниорский ЧМ, который должен был пройти в Казани в 2021 году, пройдет в Лиме (Перу).

FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца 2022 года.

Источник: https://www.fina.org/
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