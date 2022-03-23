В Госдуме объяснили поступок Рылова пропустить чемпионат мира по водным видам спорта

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ пловца Евгения Рылова ехать на чемпионат мира-2022 по водным видам спорта в знак поддержки российских паралимпийцев.

«Сейчас нашим спортсменам не сильно комфортно находиться на международных соревнованиях, особенно если ты в одиночестве. Насколько я знаю, когда все только начиналось, даже к юниорам, которые тогда еще не были отстранены от стартов, проявлялась агрессия со стороны проживающих в отеле чисто из-за русской речи. Понимаю, почему Евгений так поступил. Пловцы, лыжники и легкоатлеты тренируются совместно с паралимпийцами.

Пловцы занимаются с ними в одном бассейне, они с ними контактируют, общаются, наверняка, есть общие тренеры. Для пловцов, думаю, это очень личная тема. Несмотря на то, что это зимняя Паралимпиада, понимаю, почему Евгений поступил так. Ребятам приятно, что к ним проявили такое внимание и солидарность", — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.