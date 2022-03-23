Пловец Рылов отказался от участия в ЧМ по водным видам спорта в Будапеште

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«В знак поддержки российских параолимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на Чемпионат Мира 2022 года этим летом. Я считаю, что теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это не звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов.

Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей", — написал Рылов в соцсетях.

ЧМ-2022 пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Ранее турнир в японской Фукуоке был перенесен на 2023 год, а чемпионат мира-2023 в Катаре — на январь 2024-го.

25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в 21 веке, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы.