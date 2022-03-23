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Сегодня, 14:26

«Зачем выступать там, где желают тебе зла?» Евгений Рылов — о своем отказе ехать на ЧМ

Пловец Рылов назвал бессовестным поступком отстранение российских паралимпийцев
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов объяснил свое решение не ехать на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Я отказался ехать на чемпионат мира в защиту своей гражданской позиции. Также этим снятием я решил поддержать всех российских спортсменов, в первую очередь паралимпийцев, которых ущемили. Наши ребята уже были на соревнованиях, а им внаглую запретили выступать — это был очень некрасивый, бессовестный поступок. Хотелось бы проявить солидарность и уважение ко всем российским паралимпийцам.

Я начал думать о том, чтобы отказаться от чемпионата мира еще в конце февраля. Мы все понимаем, почему начали появляться мысли подобного характера. К нашим спортсменам по всему миру начали просто ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть и отзываются о тебе плохо, желают тебе зла? Понял для себя, что не хочу ехать на этот чемпионат мира. Других спортсменов я не призываю отказываться вместе со мной. Это выбор каждого", — сказал Рылов «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы.

Евгений Рылов
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