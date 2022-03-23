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«Это поступок!» Тарасова — об отказе Рылова от участия в ЧМ по водным видам спорта

Тарасова Тарасова назвала поступком решение Рылова отказаться от участия в ЧМ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отказаться от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Это поступок! Стоит ли остальным нашим спортсменам поступить так же? Как они считают нужным, пусть так и поступают. Я им советовать не буду», — сказала Тарасова «СЭ».

25-летний Рылов является двукратным олимпийским чемпионом. Он — первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в 21 веке, а также двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Евгений Рылов
Татьяна Тарасова
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