В Федерации плавания России объяснили ситуацию с иском в Спортивный арбитражный суд

Президент Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал «СЭ» о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Федерация плавания России оказывает помощь Евгению Рылову. Его дело направлено в дисциплинарную комиссию. По всему остальному — обращаться нецелесообразно, так как решение сделано на основании принятых документов», — сказал Сальников «СЭ».

23 марта FINA отстранила россиян от соревнований под эгидой организации, а также открыла дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций, среди которых нет Всероссийской федерации плавания.