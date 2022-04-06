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Сегодня, 22:25

В Федерации плавания России объяснили ситуацию с иском в Спортивный арбитражный суд

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал «СЭ» о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Федерация плавания России оказывает помощь Евгению Рылову. Его дело направлено в дисциплинарную комиссию. По всему остальному — обращаться нецелесообразно, так как решение сделано на основании принятых документов», — сказал Сальников «СЭ».

23 марта FINA отстранила россиян от соревнований под эгидой организации, а также открыла дисциплинарное дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций, среди которых нет Всероссийской федерации плавания.

Владимир Сальников
Евгений Рылов
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