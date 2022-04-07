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Плавание

Сегодня, 12:25

Российский пловец Колесников рассказал о критике в его адрес

Виктория Кравченко
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Российский пловец Климент Колесников рассказал о том, что его раскритиковали в соцсетях из-за ситуации на Украине.

«С хейтом столкнулся. Но поскольку я особо в соцсетях не сидел и не сижу, там, возможно, уже все профильтровалось и удалилось. Наверное, еще пишут, но у каждого свое мнение, что я могу поделать?

Обезопасить себя было наилучшим решением, нежели в текущей обстановке ехать и своим присутствием провоцировать людей на какие-то действия», — цитирует Колесникова ТАСС.

Чемпионат России по плаванию состоится с 24 по 29 апреля в Казани.

 
 
Источник: https://tass.ru/sport/14307989
Климент Колесников
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