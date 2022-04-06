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Плавание

Сегодня, 14:46

Колесников — о чемпионате России: «Это будет главным турниром в этом году»

Колесников сообщил, что будет участвовать в чемпионате России по плаванию в Казани
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников рассказал корреспонденту «СЭ», что планирует участвовать на чемпионате России по плаванию.

«Конечно, буду участвовать. Сейчас все ребята будут там участвовать. Это будет главным турниром в этом году, в котором будут отбираться ребята на последующие соревнования и проходить квалификацию на попадание в команду сборной России», — сказал Колесников «СЭ».

Чемпионат России по плаванию состоится с 24 по 29 апреля в Казани.

Климент Колесников
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