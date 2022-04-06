Колесников сообщил, что будет участвовать в чемпионате России по плаванию в Казани

Российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников рассказал корреспонденту «СЭ», что планирует участвовать на чемпионате России по плаванию.

«Конечно, буду участвовать. Сейчас все ребята будут там участвовать. Это будет главным турниром в этом году, в котором будут отбираться ребята на последующие соревнования и проходить квалификацию на попадание в команду сборной России», — сказал Колесников «СЭ».