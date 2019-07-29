У ВАДА нет претензий к российским пловцам после проверки базы данных Московской лаборатории

ВАДА не открывало дел в отношении российских пловцов после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории в период с 2012 по 2015 год, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. После перепроверки базы данных ВАДА подозревает 298 спортсменов РФ.

- Международная федерация плавания не предъявляет нам никаких претензий, - сказал Сальников. - Наша федерация при этом четко придерживается позиции, что результат дает только хорошая тренировочная работа. Мы в это верим, и никаких соблазнов не существует. Так что ни со стороны ФИНА, ни со стороны Всемирного антидопингового агентства к нам претензий нет.