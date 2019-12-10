Ефимова рассказала, как отреагирует на возможный недопуск на Олимпиаду-2020

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась мнением о возможном недопуске до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Исполком ВАДА 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года

— Мне кажется, я все пережила в Рио-де-Жанейро, — цитирует Ефимову RT. — В данный момент думаю, что ничего хуже случиться уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. Значит такова судьба, что поделать.