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Сегодня, 19:44

Суркова победила на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

Она проплыла дистанцию за 55,63 секунды. Суркова обновила рекорд России, который сама же установила в 2022 году (56,30).

Серебро выиграла Дарья Клепикова (57,28), бронзу — Светлана Чимрова (57,63).

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем победу одержал Егор Корнев (45,97). Второе место занял Климент Колесников (46,23), третье — Андрей Минаков (46,52).

На дистанции 1500 метров вольным стилем золото завоевал Александр Степанов (14.24,17), серебро — Кирилл Мартынычев (14.28,73), бронзу — Иван Моргун (14.42,03).

плавание
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