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Сегодня, 21:06

Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Рылов стал чемпионом России на короткой воде в Санкт-Петербурге на дистанции 200 метров на спине. Он показал результат — 1 минута 50,20 секунды.

Второе место занял Дмитрий Савенко (1.51,78), третье — Федор Есин (1.52,32).

На дистанции 50 метров брассом лучший результат показал белорус Илья Шиманович — 25,72 секунды. Чемпионом России стал Кирилл Пригода (25,94). Серебро взял Данил Семьянинов (26,24), бронзу — Иван Кожакин (26,41).

Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем (23,75). Второе место заняла Мария Каменева (23,82), третье — Дарья Трофимова (24,35).

плавание
Евгений Рылов
Кирилл Пригода
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