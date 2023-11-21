Ефимова вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию в футболке «Спартака».

Ранее 31-летняя спортсменка вышла в финал чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 м брассом. В полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 29,86 секунды и разделила второе место с Евгенией Чикуновой.

Чемпионат России на короткой воде-2023 — первые соревнования для Ефимовой с 2021 года. Турнир проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.