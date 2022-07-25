Сальников о конкуренции российских турниров и международных: «Мне чемпионат мира вообще не интересен»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сравнил проходящие в Казани мультиспортивные соревнования по водным видам спорта Игры дружбы с чемпионатом мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в столице Венгрии Будапеште.

«Естественно, нам известны все результаты. Но он мне вообще не интересен. Конечно же, заменить полноценно конкуренцию до уровня чемпионата мира невозможно. И все же каждый из присутствующих здесь спортсменов стремится показать свои лучшие результаты. Понятно, что при другом накале борьбы результаты были бы выше. Но то, что они показывают, вполне соответствуют нашим ожиданиям», — сказал Сальников.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года. Среди участников Игр Дружбы в Казани помимо регионов России и Белоруссии были представители Алжира, Южной Кореи, Армении, Вьетнама и других стран.