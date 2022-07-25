Тренер сборной России — о неудачах Рылова: «На месте Евгения я бы еще немного отдохнул»
Главный тренер сборной России отреагировал на результаты Рылова на турнире «Игры Дружбы»
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на турнире «Игры Дружбы» в Казани.
«Евгений Рылов — это двукратный олимпийский чемпион. Этим все сказано. Мое личное мнение... Может я бы на его месте отдохнул немного еще. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера. Мне понравилось, когда корреспонденты здесь общались с тренерами. Это правильно видеть работу тренера и о состоянии конкретного спортсмена лучше всего скажет его личный тренер», — сказал Чепик.
Отметим, что на последних турнирах Рылов показывает результаты заметно слабее по сравнению с результатами прошлого сезона.
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