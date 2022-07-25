Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на турнире «Игры Дружбы» в Казани.

«Евгений Рылов — это двукратный олимпийский чемпион. Этим все сказано. Мое личное мнение... Может я бы на его месте отдохнул немного еще. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера. Мне понравилось, когда корреспонденты здесь общались с тренерами. Это правильно видеть работу тренера и о состоянии конкретного спортсмена лучше всего скажет его личный тренер», — сказал Чепик.

Отметим, что на последних турнирах Рылов показывает результаты заметно слабее по сравнению с результатами прошлого сезона.