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Тренер сборной России — о неудачах Рылова: «На месте Евгения я бы еще немного отдохнул»

Главный тренер сборной России отреагировал на результаты Рылова на турнире «Игры Дружбы»
Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на турнире «Игры Дружбы» в Казани.

«Евгений Рылов — это двукратный олимпийский чемпион. Этим все сказано. Мое личное мнение... Может я бы на его месте отдохнул немного еще. Поэтому лучше всего спрашивать его самого и его тренера. Мне понравилось, когда корреспонденты здесь общались с тренерами. Это правильно видеть работу тренера и о состоянии конкретного спортсмена лучше всего скажет его личный тренер», — сказал Чепик.

Отметим, что на последних турнирах Рылов показывает результаты заметно слабее по сравнению с результатами прошлого сезона.

Евгений Рылов
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