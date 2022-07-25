Сальников о перспективах плавания: «Как только меняется политическая ситуация, мы сразу возвращаемся»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о вероятном снятии санкций, наложенных на российский спорт из-за напряженной геополитической обстановки.

«У нас постоянный контакт с FINA, связи никакие не прерываются. Рассчитываем, что после того, как политическая ситуация улучшится, мы возобновим совместные мероприятия. Это и работа Центра FINA в Казани, и участие в международных соревнованиях, и их организация в нашей стране. Наши ближайшие прогнозы? Какие тут могут быть прогнозы. Как только — так сразу», — сказал Сальников.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года.