Российский пловец Чупков примет участие в Кубке Белоруссии по плаванию

Российский пловец Антон Чупков примет участие в Кубке Белоруссии по плаванию, который пройдет в Бресте с 29 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Также на соревнованиях выступят россияне Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Олег Костин, Александр Щеголев, Мария Каменева, Арина Суркова и Розалия Насретдинова.

25-летний Чупков является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. Также на счету пловца две золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира и две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.

23 марта бюро Международной федерации плавания (FINA) отстранило пловцов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. 22 апреля FINA подтвердила, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.