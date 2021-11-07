Пресс-служба LEN объяснила процедуру, по которой Россию лишили медали чемпионата Европы

Пресс-служба Европейской ассоциации плавания (LEN) ответила на запрос «СЭ» по порядку рассмотрения апелляции команды Польши на результаты заплыва 4 по 50 метров смешанная эстафета вольным стилем. На данной дистанции на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани сборная России заняла второе место, но нарушила порядок выхода спортсменов в бассейн, в следствие чего российских спортсменов лишили серебряных медалей. Сборная Польши по итогам разбирательств поднялась с четвертой позиции на третью строчку.

«Вы правильно заметили, в итоговом протоколе первым плывет Морозов, а вторым Колесников, это так, — сообщает представитель LEN. — Однако на практике первым плыл Климент. Естественно, система определения результатов не может распознать человека, она запрограммирована считать секунды по заданным протоколам. Инцидент разбирали судьи постфактум, анализируя видеозапись заплыва. Так как регламент был нарушен российская команда получила дисквалификацию».

Отметим, что за Россию выступали Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева.