Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на лишение сборной России по плаванию серебряных медалей на чемпионате Европы за нарушение очередности.

Рефери, получив протест от Польши, установили нарушение в том, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет.

«Если они подали протест, значит мы что-то нарушили. Нас же не могут просто так лишить медалей. И вообще, нас же не поляки лишили медалей. У нас было нарушение, получается», — сказал Спиридонов «СЭ».

Напомним, что сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.