Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием
19:44
Россиянин Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде. Бородин показал время 3 минуты 58,83 секунды, тем самым установив новый юниорский рекорд мира.
Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, замкнул тройку лучших венгр Хуберт Кош.
Четвертым стал другой представитель России — Максим Ступин.
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