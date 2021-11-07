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Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием

19:44

Россиянин Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде. Бородин показал время 3 минуты 58,83 секунды, тем самым установив новый юниорский рекорд мира.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, замкнул тройку лучших венгр Хуберт Кош.

Четвертым стал другой представитель России — Максим Ступин.

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Иван Шитик все материалы автора
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