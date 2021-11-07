Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Россиянин Илья Бородин стал победителем на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде. Бородин показал время 3 минуты 58,83 секунды, тем самым установив новый юниорский рекорд мира.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, замкнул тройку лучших венгр Хуберт Кош.

Четвертым стал другой представитель России — Максим Ступин.