Сборную России по плаванию дисквалифицировали со второго места на чемпионате Европы

Сборную России дисквалифицировали со второго места в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы за нарушение спортсменами очередности, информирует сайт ВФП.

Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем, которая проходила в 5-й день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована со второго места в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.

Главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал случившуюся ситуацию: «Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает».

Напомним, что сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.

Бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем стали спортсмены из Польши — Павел Юрашек, Якуб Маерский, Алицья Тхож и Катаржина Васицк.