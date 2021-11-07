Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Сборную России по плаванию дисквалифицировали со второго места на чемпионате Европы

11:33

Сборную России дисквалифицировали со второго места в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы за нарушение спортсменами очередности, информирует сайт ВФП.

Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем, которая проходила в 5-й день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована со второго места в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.

Главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал случившуюся ситуацию: «Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает».

Напомним, что сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.

Бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем стали спортсмены из Польши — Павел Юрашек, Якуб Маерский, Алицья Тхож и Катаржина Васицк.

Дополнительная информация:

https://russwimming.ru/node/19480

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Участникам нападения на мужчину в Новой Москве предъявили обвинение
5
6