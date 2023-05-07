Пловец Фесиков: «У Овечкина ключ от города. Он его символ. Кто его уберет из команды из-за «неправильного» паспорта?»

Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах, по которым в коммерчески успешных видах спорта отказались от жестких санкций в адрес российских спортсменов.

«Дебет с кредитом должны состыковываться. В профессиональных видах спорта прежде всего коммерческое начало. У Александра Овечкина есть ключ от Вашингтона. Он символ города. Вся команда строилась вокруг него, он лицо франшизы. Поэтому ни у кого не возникнет мысли выгнать его из команды только на основании «неправильного» паспорта.

Убери Овечкина – и тебе снова надо выстраивать с нуля команду, искать для нее новое лицо. В олимпийских же видах организаторы могут поступиться бизнесом и выбросить такой продукт как российский спорт на обочину», – сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил чемпионат России в Казани.