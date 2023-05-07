Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Плавание

Сегодня, 19:00

Пловец Фесиков: «У Овечкина ключ от города. Он его символ. Кто его уберет из команды из-за «неправильного» паспорта?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах, по которым в коммерчески успешных видах спорта отказались от жестких санкций в адрес российских спортсменов.

«Дебет с кредитом должны состыковываться. В профессиональных видах спорта прежде всего коммерческое начало. У Александра Овечкина есть ключ от Вашингтона. Он символ города. Вся команда строилась вокруг него, он лицо франшизы. Поэтому ни у кого не возникнет мысли выгнать его из команды только на основании «неправильного» паспорта. 

Убери Овечкина – и тебе снова надо выстраивать с нуля команду, искать для нее новое лицо. В олимпийских же видах организаторы могут поступиться бизнесом и выбросить такой продукт как российский спорт на обочину», – сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил чемпионат России в Казани.

 
Сергей Фесиков. «Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии

 

Александр Овечкин
Сергей Фесиков
3
0
Читайте также
«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«За год состоялось более 200 часов психологических сессий». Как помогают отстраненным спортсменам
«Образ космонавта в белом костюме, который никому не покажется. Лица своего не имеет». Фесиков – о нейтральном статусе
Пловец Фесиков: «Мы точно будем возвращаться в мировой спорт, 100 процентов. Я не сомневаюсь»
Самсонова: «90 процентов украинских игроков со мной не здороваются»
«Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии
Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Образ космонавта в белом костюме, который никому не покажется. Лица своего не имеет». Фесиков – о нейтральном статусе

Фесиков: «Не загадываю сколько мне осталось в спорте. 35 – интересный возраст. Начинает сказываться»
Новости
RSS RSS
Все новости