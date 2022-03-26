Член Олимпийского комитета России (ОКР) Марат Бариев поделился мнением об участии трансгендеров в соревнованиях.

«Бывший пловец выиграл соревнования среди пловчих. Стоял счастливый в купальнике, что смог выиграть. Лучше нашим спортсменам не участвовать в соревнованиях, чем участвовать с такими», — приводит слова Бариева РИА «Новости».

Также Бариев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«С одной стороны, эти санкции являются попыткой унижения российского спорта, с другой стороны — это возможности. Нам развязали руки. Мы можем провести соревнования такие, какие хотим. Сделать хорошие условия, хорошие призовые. Абсолютно уверен, что приедут спортсмены из стран, которые нас забанили и перестали с нами дружить. Можно привести в пример Олимпиаду-1980», — сказал Бариев.

Ранее пловчиха-трансгендер Лиа Томас победила на студенческих соревнованиях в США, опередив медалисток Олимпиады в Токио Эмму Вейант и Эрику Салливан.