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Сегодня, 20:07

Пловчиха Белоногофф выступила против участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловчиха Татьяна Белоногофф после победы на чемпионате России в брассе на дистанции 50 метров поделилась мнением об отстранении россиян от международных стартов.

Ранее спортсменка выступала за сборную Великобритании.

«Ни о чем вообще не жалею, рада, что перешла, отстранение не повлияло на мое мнение. Я себя нашла здесь и меня все устраивает. Обидно, что мы не можем выступать, но что поделать. Если бы я отобралась на Олимпиаду, то не поехала бы на Игры в нейтральном статусе. Считаю, что это неправильно. И никакие другие страны не должны ездить под нейтральным статусом, это неправильно. Почему мы должны? Я рада за белорусов, болела за них, но лично я бы не поехала», — сказала Белоногофф.

Единственный российский пловец Иван Гирев, получивший нейтральный статус, недавно отказался от этой возможности по собственной инициативе.

Плавание
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