Пловчиха Белоногофф о переходе в сборную России: «Считаю себя русской — в Британии ко мне плохо относились»

Пловчиха Татьяна Белоногофф после победы на чемпионате России в брассе на дистанции 50 метров рассказала о причинах, по которым перешла из сборной Великобритании в сборную России.

«Родственники меня поддерживали, все они в России и были рады, что я приехала. Считаю себя русской и всегда хотела выступать именно за Россию. Получилось так, что я родилась и жила в Великобритании, но там ко мне плохо относились, и это был очередной толчок переехать сюда. Федерация меня поддержала, помогла с процессом переезда, за что я всем благодарна.

Сборная на соревнованиях в Великобритании отбирается очень субъективно, я должна была выступать на каких-то стартах, но меня не брали по неочевидным причинам, ничего, по сути, не объясняя. Поэтому я решила что-то менять. Так получилось, что попала в самую сильную команду, хотела именно в Россию», — сказала Белоногофф

22-летняя Белоногофф преодолела дистанцию за 30,54 секунды. Вторую строчку заняла Евгения Чикунова (30,75). Третьей финишировала Юлия Ефимова (30, 78).

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля в Казани.