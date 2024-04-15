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Победившая Ефимову и Чикунову пловчиха Белоногофф: «Всегда мечтала стать чемпионкой страны»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловчиха Татьяна Белоногофф прокомментировала свою победу на чемпионате России в брассе на дистанции 50 метров и рассказала о любимом футбольном клубе.

«Хотелось бы результат получше, но я — чемпионка России и этим очень довольна. Я рада, что стала чемпионкой страны, всегда об этом мечтала. Сегодня все получилось, и я очень рада. Чемпионкой Британии по взрослым я не была, только по юниорам. А так — только призером. «Спартак» против «Зенита»? Я болею за ЦСКА», — сказала Белоногофф.

22-летняя пловчиха преодолела дистанцию за 30,54 секунды. Вторую строчку заняла Евгения Чикунова (30,75). Третьей финишировала Юлия Ефимова (30,78).

Плавание
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