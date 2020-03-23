Олимпийская чемпионка по плаванию вышла замуж в спортивных штанах и свитере из-за пандемии коронавируса

Олимпийская чемпионка по плаванию Фемке Хемскерк вышла замуж за Гвидо Фракерса в спортивных штанах и свитере из-за пандемии коронавируса.

— Кто может сказать, что носит свой свадебный костюм в повседневной жизни? — подписала она их свадебную фотографию. — Глобальный кризис почти гарантировал, что мы не сможем быть вместе. Так вот почему мы поженились в прошлый вторник! На несколько месяцев раньше, чем планировалось...

Пара поженилась в Ванкувере напротив кебабной, cообщает Nos.

Из Инстаграма Фемки Хемскерк pic.twitter.com/PHVCyG4Lso — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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