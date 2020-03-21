Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования.

Чемпионат Европы по футболу перенесен — на лето 2021 года, чемпионат мира по хоккею-2020 отменен, угроза также — для летней Олимпиады.

17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля.

Список соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса:

Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото «СЭ»

Кто из спортсменов заразился коронавирусом, можно посмотреть здесь.

Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше