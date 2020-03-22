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Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

12:00
Пауло Дибала. Фото Reuters Кевин Дюрант. Фото AFP Эсекиэль Гарай. Фото AFP Даниеле Ругани. Фото Reuters Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото "СЭ"
Пауло Дибала. Фото Reuters

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает проведению летней Олимпиады в Токио. Чемпионата Европы по футболу перенесен на 2021-, ЧМ-2020 по хоккею отменен.

Очаги заболеваний по всему миру — в Азии (Китай, здесь все началось), Европе (Италия, Испания и соседние страны), Северной Америке и Австралии. Спортсменов вирус не обошел стороной.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом:

Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото "СЭ"
Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото «СЭ»

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить здесь.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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