Морозов рассказал, как во время пандемии ездил по 170 километров ради тренировки

Призер Олимпийских игр и многократный рекордсмен мира Владимир Морозов после победного заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем рассказал, как готовился к чемпионату России в Казани.

«Чувствовал себя уверенно, единственное — ошибся на касании, мог немного быстрее сработать в касание. Но это детали, главное отобрался на Олимпиаду. Эмоции были одинаковые на всех дистанциях, но 50 метров полегче, чувствовал себя уверенно, потому что коронная моя дистанция. Отмечу только, что очень тяжело было ждать старта на до последнего дня чемпионате, потому что кто-то отбирается, кто-то нет. Драма, все эмоции переживаешь сам, но не плывешь, — говорит Морозов. — Я готовил эту дистанцию целенаправленно последние четыре месяца и не думал, что останусь без нее на Олимпиаде».

Кроме того, Морозов рассказал, как тренировался в период жестких коронавирусных ограничений в Калифорнии.

«Тренировался с Дэйвом Сало, так как в Лос-Анджелесе все бассейны были закрыты, нужно было ездить далеко на тренировки к нему. Он недавно поменял бассейн свой, переехал. В одну сторону 50 миль, за утро я наворачивал 170 километров, чтобы съездить на тренировку и обратно».

(Рустам Имамов)