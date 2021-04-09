Сальников высказался об упущенном шансе Ефимовой на золото в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отказался комментировать мнение шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой по поводу того, что она не попала в состав олимпийской команды в Токио.

После того, как пловчиха заняла третье место на дистанции 200 метров брассом, она сказала журналистам, что «пусть не по спортивному принципу, но для медалей и спорта мое участие на Олимпиаде будет лучше. У Темниковой проблемы на главных стартах».

«Я даже не хочу комментировать эти слова Ефимовой. Не хочу, — ответил на вопрос «СЭ» Сальников. — Мы уходим сейчас с вами в какие-то гипотетические плоскости, когда кому-то хорошо, кому-то плохо. Всегда кого-то что-то не будет устраивать. Спорт отличается тем, что компромиссов нет. Никто же не оспаривает чемпионство из-за десятых долей секунды или призовое место. Поэтому и принципы отбора должны быть исключительно спортивные. А коронавирус? Давайте скинемся и всем подарим сейчас олимпийскую медаль, наградим всех заранее, если вы считаете, что так будет правильно и хорошо. Но нет же!»

Сальников заявил, что неожиданности случаются, и что под всех спортсменов невозможно подстроиться.

«Мы за соблюдение спортивного принципа, поскольку это честность и открытость. Вероятность того, что кто-то где-то что-то покажет конечно присутствует, но это не гарантия результата», — добавил Сальников.

Напомним, олимпийские лицензии заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова. Действующая чемпионка мира на дистанции 200 метров брассом Юлия Ефимова не попала в состав команды.

(Рустам Имамов)