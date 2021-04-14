Главный тренер сборной России по плаванию оценил форму Юлии Ефимовой

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик оценил форму Юлии Ефимовой в преддверии Олимпийских игр в Токио.

— Если бы пару месяцев назад вас спросили о шансах Ефимовой на «сотне» и двухсотметровке, что бы ответили?

— У нее всегда было больше шансов на 200 м. Но это — два года назад, — цитирует тренера RT.

— С возрастом более длинные дистанции уходят быстрее?

— Теоретически да, хотя точно так же становится труднее плыть короткую дистанцию. Ведь «сотня» брассом — это не чистый спринт. Это дистанция, которая подразумевает максимальнейшее напряжение всех сил прежде всего на второй половине и на финише. И, наверное, такие рывки более свойственны молодому организму. Преимущество Ефимовой всегда заключалось в том, что ее очень хорошо держит и пропускает вода. Плюс варианты техники, которые Юля применяла. Единственное, что ее сразу ставило на «сотне» в положение второго, а то и третьего места, — это плохой старт. Приходилось догонять, а это лишние затраты. Из-за этого немножко и не хватало на финише в борьбе с великими.

— Сейчас у Ефимовой старт улучшился?

— К сожалению, нет.

— Полтора года назад вы говорили в адрес Ефимовой, что она — золотой запас команды и ее талисман. Сейчас, когда вы увидели спортсменку в деле, она вас не разочаровала?

— Разочаровала разве что тем, что оказалась слабее тех девочек, с которыми соревновалась.

— Делая два года назад выбор в пользу Ефимовой, а не 14-летней Чикуновой, вы не опасались, что Женя может угодить в пубертат и просто не продержаться на столь высоком уровне до Игр в Токио?

— Это опасение всегда присутствует и касается практически всех девочек такого возраста. Я к этому отношусь очень спокойно. Просто стараюсь очень грамотно вести спортсменку во взрослое плавание. Это обычная профессиональная деятельность, которая должна учитывать все аспекты. Не надо раньше времени салютовать, что у нас появилось новое юное дарование, не надо носить таких спортсменов на руках. Нужно просто спокойно перейти в совершенно другое измерение, вот и все.