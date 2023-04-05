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Плавание

Сегодня, 16:43

Международная федерация плавания рассмотрит вопрос допуска россиян на соревнования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) изучит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Всемирное бюро водных видов спорта собралось сегодня и поддержало заявление исполкома МОК от 28 марта 2023 года относительно потенциального будущего участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Всемирное бюро водных видов спорта утвердило создание рабочей группы для изучения возможности участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — приводит ТАСС заявление FINA.

Также сообщается о том, что рабочая группа представит отчет о возможном участии российских или белорусских спортсменов на следующем заседании бюро в июле 2023 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
плавание
МОК
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