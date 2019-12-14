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Допинг

«Когда-нибудь за свой юмор я попаду в ад». Ефимова шутит над нейтральным статусом России

11:21
Юлия Ефимова шутит о нейтральном статусе россиян.
Юлия Ефимова шутит о нейтральном статусе россиян.
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Двукратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова в сториз Instagram пошутила по поводу наказания сборной России со стороны ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны. На Играх в Пхенчхане россияне уже выступали в статусе «Олимпийские атлеты из России».

«Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы я выжила без этого! Поэтому ловите!» — подписала Ефимова снимок.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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