Колесников — о чемпионате мира в Будапеште: «Результаты растут — факты на лицо»

Многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских Игр Токио 2020 Климент Колесников рассказал о своем отношении к чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Я смотрел ЧМ. За других не скажу, что говорят и думают другие ребята. Но что касается моего мнения, как по мне результаты растут. Это не размышления какие-то пространные, факты на лицо. Есть секунды и в среднем мы видим, что ребята плывут быстрее. С каждым олимпийским циклом результаты все лучше и лучше. И так будет продолжаться. Наверняка мы увидим, что будет потолок человеческих возможностей. Но пока резервы еще есть. Улучшать рекорды можно», — сказал Колесников.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года. Параллельно с чемпионатом мира в Будапеште в Казани проходили международные «Игры Дружбы».