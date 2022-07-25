Колесников заявил, что альтернативные «Игры Дружбы» не вызывают у него спортивного интереса

Многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских Игр Токио 2020 Климент Колесников рассказал о своих впечатлениях от «Игр Дружбы» в Казани.

«У нас сейчас не стоит задача бить мировые рекорды, сверхзадач перед нами не стоит. Исходя из этого, настрой и подход к соревнованиям совсем другой. Если ты настраиваешься физически и подготовлен к тому, что ты плывешь на такие секунды, на которые до тебя никто не плавал никто, то у тебя общий настрой и настроение на старт совсем другое, поднято все на максимум, достаешь из себя последние резервы. Сейчас же я в рабочем таком состоянии, когда со всеми ребятами в одном коллективе, понимаешь, кто на что готов, но ничего больше.

Если не брать отдельных индивидуумов, которые решили здесь подготовиться и проплыть по мировому рекорду. Если мы в целом будем смотреть чемпионаты Европы, мира, то ребята плыли по одним секундам. Брать данные соревнования, то абсолютно все также этой пачкой плывут на секунду-две, но хуже своих лучших результатов. А в нашем виде спорта секунды и решают», — сказал Колесников.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года. Параллельно с турниром в Казани в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира под эгидой FINA.