Колесников прокомментировал сенсационное поражение на «Играх Дружбы» в Казани

Многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских Игр Токио-2020 Климент Колесников прокомментировал второе место на дистанции 50 метров вольным стилем на «Играх Дружбы» в Казани.

«Не скажу, что я проиграл. Просто результаты показываю совсем не те, которые сам хотел бы показать. Которые мог бы показать. Так вышло, бывает такая история, особенно на полтиннике, когда результаты плотные и все зависит от каких-то мгновений. Очень часто просто от фарта, от того, кто как быстро коснется финиша. Каждые сотые играют роль, поэтому все достаточно плотно.

Я бы не сказал, что сильно расстроился. Просто изначально соревнования подольше идут. А тут только пятый день и уже последний. Слегка сейчас мыслями дома. И результаты так как не лучшие психологически не лучший настрой, расстраиваешься конечно. Тяжеловато морально немного, но в целом всегда радостно и за других ребят, когда они выигрывают. Я не плохой человек, который не станет радоваться за других. Все умеют плавать и умеют в нашей сборной хорошо. С этим не поспоришь», — сказал Колесников.

Победителем на данной дистанции стал 20-летний представитель Новосибирской области Даниил Марков.