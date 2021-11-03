Европейская лига плавания выделила федерациям 1,2 миллиона евро в качестве помощи во время пандемии
10:41
Европейская лига плавания (LEN) выделила 1,2 миллиона евро 52 федерациям — членам организации в качестве финансовой помощи во время пандемии коронавируса.
«LEN выделила еще 1,2 миллиона для федераций — членов организации, из которых большая часть идет в качестве помощи в борьбе с финансовыми сложностями, вызванными пандемией», — рассказал медиаменеджер LEN Гергей Чурка ТАСС.
Он отметил, что меньшая часть этой суммы ушла на командировочные расходы участвующих в чемпионате Европы по плаванию в Казани федераций.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани проходит с 2 по 7 ноября.
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