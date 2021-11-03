Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине
19:08
Россиянин Климент Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине.
Колесников показал результат — 22,47 секунды. Это новый рекорд чемпионатов Европы.
Второе место занял Микеле Ламберти из Италии (+0,18), замкнул тройку Роберт Глинт из Румынии (+0,27).
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