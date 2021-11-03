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Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине

19:08
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Россиянин Климент Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине.

Колесников показал результат — 22,47 секунды. Это новый рекорд чемпионатов Европы.

Второе место занял Микеле Ламберти из Италии (+0,18), замкнул тройку Роберт Глинт из Румынии (+0,27).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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