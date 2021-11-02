Двукратный олимпийский чемпион Рылов рассказал о личной ответственности за поражение в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов прокомментировал выступление в составе мужской эстафеты 4 по 50 вольным стилем на чемпионате Европы 2021 по плаванию в Казани.

Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова в этой же дисциплине показала третий результат. Первое место заняли голландцы, второе — итальянцы.

«Как-то так результат. Пойдет. По ощущениям вообще ничего не получилось у меня сегодня. Ни старт, ни поворот, ни выход, ни само плавание. Плохо шел по дистанции. Личная ответственность за результат? Сложный вопрос... Я изначально говорил и понимал, что не очень хорошо готов к этому чемпионату. Сейчас это все и показываю. Буду все равно стараться плыть по максимуму, а там дальше как получится уже. Атмосфера неплохая здесь. Весело, прикольно, быстро все организовали. Приглашали еще на хоккей, на матч «Ак Барса» и «Авангарда», но не смог присутствовать. Записал видеообращение», — сказал Рылов.

Отметим, что сборная России шла на втором месте, перед тем как эстафету передали Рылову.