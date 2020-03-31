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Ефимова выпила бокал вина на беговой дорожке, которую собрала сама

09:04
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Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео в сторис Instagram.

Ранее спортсменка сама собрала беговую дорожку, что в условиях карантина работники отказались собирать и лишь доставили ее до дома спортсменки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

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