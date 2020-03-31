Ефимова выпила бокал вина на беговой дорожке, которую собрала сама

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео в сторис Instagram.

Ранее спортсменка сама собрала беговую дорожку, что в условиях карантина работники отказались собирать и лишь доставили ее до дома спортсменки.

Юлия Ефимова пьет вино на беговой дорожке pic.twitter.com/pI2bub6wEb — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 31, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.