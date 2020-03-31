«Она даже работает». Ефимова дома собрала беговую дорожку
08:15
Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео, как она с подругой собирает беговую дорожку.
Ранее Ефимова рассказала, что в условиях карантина работники отказались собирать беговую дорожку и лишь доставили ее до дома спортсменки.
— Ну что ж, мы ее сделали, — сказала Ефимова на видео в Instagram. — Вдвоем! И она даже работает.
Юлия Ефимова с подругой собирает беговую дорожку pic.twitter.com/zg7ja0QRiZ— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 31, 2020
Юлия Ефимова с подругой собирает беговую дорожку pic.twitter.com/usIGeHNSHJ— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 31, 2020
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