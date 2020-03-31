Плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

«Она даже работает». Ефимова дома собрала беговую дорожку

08:15
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео, как она с подругой собирает беговую дорожку.

Ранее Ефимова рассказала, что в условиях карантина работники отказались собирать беговую дорожку и лишь доставили ее до дома спортсменки.

— Ну что ж, мы ее сделали, — сказала Ефимова на видео в Instagram. — Вдвоем! И она даже работает.

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир