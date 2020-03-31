«Она даже работает». Ефимова дома собрала беговую дорожку

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила видео, как она с подругой собирает беговую дорожку.

Ранее Ефимова рассказала, что в условиях карантина работники отказались собирать беговую дорожку и лишь доставили ее до дома спортсменки.

— Ну что ж, мы ее сделали, — сказала Ефимова на видео в Instagram. — Вдвоем! И она даже работает.

Юлия Ефимова с подругой собирает беговую дорожку pic.twitter.com/zg7ja0QRiZ — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 31, 2020