Ефимова рассказала о трех вещах, которые хочется сделать после карантина
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о готовке на карантине, а также о вещах, без которых сложнее всего.
— Самое необычное блюдо, приготовленном на карантине, — рататуй, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — К нему нужна серьезная подготовка — порезать все ингредиенты, отдельно делать соус. Затем запекать около часа. Всего на приготовление ушло около двух-трех часов. Обычно выбираю более быстро блюдо.
Мне тяжелее всего приходится без возможности плавать, путешествовать и общаться с друзьями. Поэтому первым делом хочу встретиться с друзьями, пообниматься посидеть большой компанией. Я не фанат телефонных разговоров, FaceTime и так далее. Вот сейчас только опробовала онлайн-эфиры. Никогда этого раньше не делала.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ratatuj-domashnie-trenirovki-i-razbor-parikov-kak-provodit-karantin-yuliya-efimova/