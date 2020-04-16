Ефимова рассказала о трех вещах, которые хочется сделать после карантина

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о готовке на карантине, а также о вещах, без которых сложнее всего.

— Самое необычное блюдо, приготовленном на карантине, — рататуй, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — К нему нужна серьезная подготовка — порезать все ингредиенты, отдельно делать соус. Затем запекать около часа. Всего на приготовление ушло около двух-трех часов. Обычно выбираю более быстро блюдо.

Мне тяжелее всего приходится без возможности плавать, путешествовать и общаться с друзьями. Поэтому первым делом хочу встретиться с друзьями, пообниматься посидеть большой компанией. Я не фанат телефонных разговоров, FaceTime и так далее. Вот сейчас только опробовала онлайн-эфиры. Никогда этого раньше не делала.