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Ефимова показала неудачное фото в купальнике

08:57
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.

29-летняя пловчиха сфотографировалась в откровенном купальнике. Однако снимок получился не совсем удачным, так как его сделал отец Ефимовой.

«Папины фотографии как отдельный вид искусства. А вы еще спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — подписала фото Ефимова.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

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