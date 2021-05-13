Ефимова показала неудачное фото в купальнике
08:57
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.
29-летняя пловчиха сфотографировалась в откровенном купальнике. Однако снимок получился не совсем удачным, так как его сделал отец Ефимовой.
«Папины фотографии как отдельный вид искусства. А вы еще спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — подписала фото Ефимова.
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
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