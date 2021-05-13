Ефимова показала неудачное фото в купальнике

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.

29-летняя пловчиха сфотографировалась в откровенном купальнике. Однако снимок получился не совсем удачным, так как его сделал отец Ефимовой.

«Папины фотографии как отдельный вид искусства. А вы еще спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — подписала фото Ефимова.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.